Firenze, ladri alla Baloncesto. L'appello della squadra: "Aiutateci"

Firenze, 17 luglio 2024 – I ladri hanno devastato fatto incetta di tutto ciò che potevano raccattare, ieri notte alla palestra della scuola Martin Luther King di via Canova, in zona Isolotto. A denunciarlo la squadra di basket che vi si allena, la Baloncesto: “Senza troppi giri di parole, sono entrati i ladri alla Martin Luther King – scrive l’associazione sportiva sulla propria pagina Facebook – Purtroppo l’allarme non ha funzionato come avrebbe dovuto. Sono stati rubati tutti i soldi che erano in cassa, un pc, e del materiale del merchandising. Le serrature della porta esterna, della segreteria e dell’armadio del merchandising sono state forzate e danneggiate, così come gli sportelli e i cassetti delle scrivanie, lasciando grande confusione tra segreteria, infermeria e corridoio”. “Atti del genere non sono tollerabili e ovviamente procederemo con una denuncia – fanno poi appello – In aggiunta al danno materiale che la nostra società ha subito rimane un senso di violazione e impotenza che non vorremmo più provare. Oltre a riparare i danni, abbiamo intenzione di implementare i sistemi di sicurezza, è per questo che abbiamo deciso di aprire una piccola raccolta fondi. Chiediamo a tutti un aiuto! Anche una piccola donazione può fare la differenza, insieme possiamo dimostrare che la solidarietà e l’empatia sono valori fondamentali che ci tengono uniti. Se desideri partecipare alla raccolta fondi puoi farlo qui“ Altri furti poi sono stati messi a segno nella stessa zona nelle ultime 48 ore sempre nel Quartiere 4: spaccate ad automobili, a vetrine e furti in appartamento.