Firenze Flower Show al giardino Corsini. Torna la mostra mercato di piante rare

Un weekend total green con Firenze Flower Show, una delle più importanti fiere florovivaistiche nazionali che, con la sua mostra mercato di piante rare e inconsuete, giunge alla sesta edizione, la prima autunnale. Saranno 70 gli espositori, che sabato e domenica al Giardino Corsini (via della Scala), presenteranno le più rare e inconsuete varietà di piante da tutto il mondo e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green. Anche quest’anno con la partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni: la Regione Toscana, il Comune di Firenze e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze.

Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti infatti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall’arredamento da giardino, alla ceramica fino ai gioielli floreali e tanto altro. Tante inoltre le attività collaterali aperte con gli esperti del settore che metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. "Un bell’evento – spiega la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi (nella foto con Lucia Boccolini) - Firenze Flower Show replica adesso dopo l’edizione primaverile, e si concentra sulle piante rare e inconsuete, animando la città e dando la percezione che possiamo occuparci di verde e di fiori anche in autunno". "Torniamo al Giardino Corsini – aggiunge Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show - perché ci siamo accorti che il pubblico è cresciuto ed è così nata la necessità di una seconda edizione. Tanti saranno i corsi collaterali gratuiti, organizzati soprattutto per chi, magari, non ha il pollice verde ma che vuole avvicinarsi alla natura. Proprio questa è la missione della manifestazione: avvicinare il pubblico il più possibile alla natura. E a proposito di natura, chi viene accompagnato dal proprio animale domestico, avrà la possibilità di avere il biglietto ridotto, proprio perché i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti".

Rossella Conte