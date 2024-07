Firenze, FlixBus potenzia l’offerta per chi parte verso oltre 150 destinazioni

Firenze, 17 luglio 2024 – Con l’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con Firenze e amplia il numero di corse disponibili verso destinazioni di mare, di montagna e di interesse storico-culturale. La società vuole così moltiplicare l’offerta disponibile per chi parte dal capoluogo toscano, incentivando un’idea di viaggio più rispettosa dell’ambiente basata sull’uso di mezzi di trasporto collettivi e slegato dall’auto. A Firenze gli autobus FlixBus fermano al terminal di Villa Costanza e in Piazzale Montelungo, collegati con oltre 150 città in Italia e all’estero. Di queste, quasi la metà si trova all’estero. Firenze si conferma così un hub strategico per le rotte internazionali di FlixBus in Italia: fra le altre, si possono raggiungere Parigi fino a 14 volte alla settimana, Lione fino a 32, Monaco di Baviera fino a 27, Innsbruck fino a 15 e Lubiana e Zagabria fino a sette. Su queste tratte, come su molte rotte nazionali, opereranno anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. Soprattutto sulle rotte domestiche, la frequenza dei collegamenti aumenta in modo rilevante: chi predilige le città d’arte e di interesse storico-culturale potrà scegliere fra oltre 220 collegamenti alla settimana per raggiungere Roma, fino a 113 per arrivare a Genova e fino a 90 per raggiungere Torino o Napoli. Inoltre, aumentano da 178 a oltre 200 le tratte per Bologna e da 114 a 125 quelle per Milano. Non mancano le opportunità per chi questa estate vorrà trascorrere qualche giorno al mare: in Liguria si potranno raggiungere senza cambi Genova, La Spezia e Savona, con la possibilità di proseguire alla volta delle più note località di Ponente e Levante. Proseguendo oltre la frontiera con la Francia, invece, fra le mete collegate spiccano Nizza, raggiungibile fino a 14 volte alla settimana, e Cannes, Marsiglia e Tolone, raggiungibili fino a sette volte a settimana. Tra le mete collegate sulla costa adriatica in Italia, si possono citare invece San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio nelle Marche, Giulianova in Abruzzo e Termoli in Molise, e in Croazia Sebenico, Spalato e Zara, raggiungibili fino a cinque volte alla settimana. Chi al mare preferisce la montagna potrà raggiungere, fra le altre, Aosta fino a 40 volte alla settimana, Trento fino a 43, Bolzano fino a 36, Courmayeur fino a 19 e Chamonix-Mont-Blanc fino a 13. Completano il quadro i collegamenti attivi con le mete di lago: oltre a Como, per tutta l’estate saranno raggiungibili Lugano, Losanna e Lucerna in Svizzera. «Vogliamo permettere a chiunque di spostarsi con facilità lasciando a casa l’auto, con un occhio di riguardo per il portafogli ma anche per l’ambiente», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Anche questa estate, oltre a potenziare i collegamenti con le località di vacanza più iconiche abbiamo voluto promuovere anche mete meno conosciute per contribuire a valorizzare il patrimonio nazionale al meglio. In questo modo, desideriamo anche rispondere alle mutate esigenze di chi viaggia: oggi le persone cercano sempre di più forme di viaggio virtuose e responsabili, e desiderano fare esperienza della propria destinazione in modo immersivo. Facendo luce sulle gemme nascoste del nostro Paese, vogliamo supportare questa visione», ha aggiunto Incondi. Sono circa 300 le città italiane raggiungibili a bordo degli autobus verdi. Di queste, circa il 40% sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diversi centri minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni e, al contempo, contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili. I biglietti sono acquistabili tramite tutti i canali della società: dal sito, dall’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori fisici in tutta Italia. Come conciliare sostenibilità e economicità? L’autobus come possibile soluzione. Se si considerano i fattori di emissione in Europa, un’auto personale produce in media 166 grammi di CO2 per passeggero per km, mentre un autobus FlixBus si contraddistingue per un fattore di emissione medio di soli 27,8 grammi di CO2 per passeggero per km, più di 5 volte inferiore. Preferendo l’autobus all’auto, chi viaggia potrà così ridurre il proprio impatto a fronte di una spesa contenuta. I benefici di questo approccio alla scelta del mezzo, che coniuga le esigenze di sostenibilità e di economicità, si vedono soprattutto sul lungo periodo: nel 2023, chi ha preferito FlixBus e FlixTrain ad altre soluzioni negli oltre 40 Paesi dove opera la società, ha permesso di risparmiare oltre 1 milione di tonnellate di CO2, di cui ben 152.000 solo in Italia.

