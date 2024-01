"Firenze Fiera. Parole di Giani libro dei sogni"

"La proposta di Giani per il futuro di Firenze Fiera – interviene ironicamente il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale toscano, Francesco Torselli – è quella che tutti desidererebbero: riuscire, con un piccolo investimento pubblico e con tanta buona volontà, a costruire un polo fieristico all’altezza della fama di Firenze senza ricorrere a partnership esterne. Peccato però che queste parole abbiano lo stesso valore delle richieste dei bambini a Babbo Natale, quando chiedono che tutti siano più buoni e che ci sia la pace nel mondo. Purtroppo però Giani è il governatore della Toscana e in questo caso servirebbero proposte concrete e non libri dei sogni. La realtà è che Firenze Fiera paga vent’anni di scelte sbagliate a livello di management aziendale, tranne piccolissime parentesi di lucidità. Nessuno provi oggi a nascondere le responsabilità: se Firenze Fiera si trova in queste condizioni c’è un solo responsabile, e questo è proprio il partito di Giani. Per Torselli "per colpa del Pd Firenze Fiera ha ormai troppe criticità per poter sperare nel genio toscano per farlo ripartire e la scelta di Becattini, voluta proprio da Giani, è stata la pietra tombale".