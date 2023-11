Firenze, falso allarme bomba: evacuata la stazione Leopolda

Firenze, 23 novembre 2023 – La stazione Leopolda di Firenze è stata evacuata poco dopo le ore 17 di oggi per un allarme bomba. Su uno dei muri dei bagni dell'ex stazione ferroviaria in zona Porta a Prato è stata rinvenuta la scritta "Scoppierà una bomba alle 17:30 perché la tecnologia ucciderà l'uomo". Sul posto oltre a rappresentanti della Polizia che già erano presenti, anche unità cinofile che hanno provveduto all'ispezione dell'area interna ed immediatamente esterna alla Leopolda, e alla ricerca del possibile ordigno. Le ricerche hanno dato esito negativo. Da ieri alla stazione Leopolda era in svolgimento il convegno Bto sul turismo e l'intelligenza artificiale.