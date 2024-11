Firenze, è morta Adele Corradi: la professoressa al fianco di Don Milani nelle scuola di Barbiana

Firenze, 23 novembre 2024 - È morta stamani a Firenze, sua città natale, Adele Corradi, la professoressa che, dal 1963, aiutò don Lorenzo Milani a fare scuola a Barbiana fino alla scomparsa del priore nel 1967. Corradi, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 9 dicembre, seguì anche l'intero lavoro di redazione collettiva della Lettera a una professoressa. Sula sua esperienza e conoscenza di don Milani aveva pubblicato un libro, con Feltrinelli, 'Non so se don Lorenzò: «Sono nata a Firenze nel 1924 e per tutta la mia vita lavorativa sono stata insegnante di lettere nella scuola media - aveva raccontato -. Sono andata in pensione a sessantasette anni. Devo confessare che ero un'insegnante identica alla destinataria della Lettera a una professoressa. I rimproveri che i ragazzi di Barbiana rivolgono a quell'insegnante me li meritavo tutti. Per questo non c'è una parola della Lettera che non sottoscriverei. L'incontro con la scuola di Barbiana e con don Milani ha scavato un solco nella mia vita. Mi son vista come non mi ero mai vista. E non solo come insegnante, ma come persona». Quando 10 anni fa la Congregazione per la dottrina delle fede tolse il divieto di pubblicazione per Esperienze pastorali, scrisse in un messaggio: «Don Milani riabilitato. Da cosa? Da quali colpe? Si riabilita chi, avendo commesso gravi reati, si pente, accetta, e sconta la pena. A pena scontata si può anche riabilitare», «è la Chiesa che ha commesso gravi errori, inflitto ingiuste sofferenze, dato grave scandalo». L'anno scorso, per il centenario della nascita di don Milani, la sua ultima intervista, raccolta nella biografia 'Don Milani. Vita di un profeta disobbedientè, di Mario Lancisi che oggi la saluta su Fb, ricordando i suoi messaggi, «l'ultimo di qualche giorno fa in cui mi chiedevi di venire a trovarti per organizzarti un incontro a Vicchio...Il 9 dicembre avresti compiuto cent'anni. Una grande donna e maestra di vita e vera cultura». Maurizio Costanzo