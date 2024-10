La favolosa storia di Barbiana in un cartoon. Don Milani e i suoi ragazzi esempio per tutti

"Cara mamma, la grandezza d’una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt’altre cose. E neanche le possibilità di far del bene si misurano sul numero dei parrocchiani". Quando don Milani scrive questa lettera è arrivato a Barbiana da venti giorni e ha già deciso di restare. Quello che doveva essere l’esilio di un pensatore scomodo, ruvido, a tratti urticante, diventa una via del Signore. E ora la storia del Priore nato ricco e fattosi povero per un Amore più grande, rivive in un film di animazione. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, RaiPlay propone in esclusiva assoluta dopodomani, sabato, “La favolosa storia di Barbiana”, prodotto da Rai Kids. A dare la voce a don Lorenzo Milani è l’attore Flavio Insinna (nella foto). Il film d’animazione, diretto da Rosalba Vitellaro e realizzato dalla società Larcadarte cartoons, si inserisce nella scia delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di don Milani.

È una grande storia corale, almeno nelle aspettative degli autori, che racconta cosa significa educare e sognare di un mondo in cui l’uguaglianza è possibile e si raggiunge attraverso la parola. La storia di Barbiana e del metodo di insegnamento di don Lorenzo, a oltre sessant’anni di distanza, rimane attualissima. Ancora oggi, in varie parti del mondo, anche qui in Italia, l’istruzione resta un modo efficace perché i ragazzi che vivono in ambienti complicati possano scampare a un destino di emarginazione e povertà.

L’arrivo a Barbiana di don Lorenzo Milani è un uragano per le poche case arrampicate sui monti del Mugello. Le storie di don Lorenzo, di Eda e sua madre che per prime lo aiutarono, dei ragazzi di Barbiana, si intrecciano, a partire dalla vicenda di Michele, ragazzo ‘difficile’, orfano di padre e abbandonato dalla madre, che verrà adottato dalla piccola comunità, insieme a Francuccio. A Barbiana c’è posto per tutti e tutti stanno a cuore al Priore che sulla porta di camera sua ha attaccatto il cartello con scritto “I care”. La lezione è chiara e quando don Milani si ammala e infine muore, la scuola continua anche senza di lui, grazie all’impegno di quei primi sei ragazzi.

“La favolosa storia di Barbiana” è prodotto con il patrocinio della Fondazione Don Lorenzo Milani. Scritto da Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, con la consulenza storica di Sandra Gesualdi (figlia di Michele e Carla Gesualdi, ex allievi di don Milani), e le musiche di Michele Amadori.

Duccio Moschella