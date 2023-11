’Firenze e lavoro’. Premiate cinque aziende

Fra le imprese dell’area metropolitana che hanno ricevuto dalla Camera di Commercio il premio "Firenze e il lavoro", ben 5 sono di Bagno a Ripoli. L’edicola Libri & Giornali di Tania Borrani e l’Oleificio Sardelli, entrambi di Grassina, sono stati premiati tra le imprese storiche. Stesso riconoscimento per Brongo srl, specializzato in macchine per il lavaggio e la tintura dei capi con sede a Vallina. Grassinese doc è l’alimentari Luana di Marianna Cellai che si è aggiudicato il riconoscimento nell’ambito delle imprese femminili. Bangerang Vino di Niccolò Berni di Antella, è stato premiato tra le imprese giovanili. A premiarli son stati anche il sindaco Francesco Casini e il campione di sport e vita Giancarlo Antognoni. "Sono l’energia vitale del tessuto economico e commerciale del nostro territorio e presidio fondamentale per l’occupazione e la socialità" ha detto Casini.