’Firenze e il lavoro’, il premio della camera di commercio

Azienda, a conduzione familiare, attiva dai primi del Novecento, l’azienda Castellinuzza e Piuca che produce olio, vino e giaggiolo nei pressi di Lamole, nel cuore del Chianti Classico, ha ricevuto dalla Camera di Commercio il premio "Firenze e il lavoro". L’azienda è una impresa famigliare della famiglia Coccia. "A 77 anni – dice emozionato Giuliano Coccia – il cuore mi si è allargato. Il premio è un regalo sia per me che per i miei figli. Lo considero un riconoscimento al coraggio della nostra famiglia che in controtendenza scelse di restare tra i campi e acquistare la proprietà quando negli anni Sessanta a popolazione abbandonava la campagna per la città". E aggiunge: "Lo dedico alla mia terra, al luogo in cui sono nato e cresciuto, a questo angolo meraviglioso della Toscana, al lavoro del nonno e del babbo". Alla cerimonia di premiazione, era presente anche Giancarlo Antognoni.

Andrea Settefonti