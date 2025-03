Firenze e Bologna insieme per un’Europa di pace

Entrambi assenti giustificati alla piazza romana per l’Europa, ora intenzionati a porre rimedio con un bis a forgiare ancor di più l’asse Firenze-Bologna. I sindaci Sara Funaro e Matteo Lepore sabato scorso, impegnati in prima linea a fronteggiare il maltempo che ha colpito le rispettive città, non sono potuti scendere a Roma, in piazza del Popolo, a sventolare le bandiere dell’Unione Europea insieme ai colleghi di pari incarico nell’evento organizzato da Repubblica, dopo un editoriale di Michele Serra, che ha riunito europeisti, politici, amministratori, associazioni, liberi cittadini che credono tutti nell’Europa unita, ma schiacciata dai poli Stati Uniti e Cina nel momento di massima vulnerabilità per la situazione geopolitica internazionale per la guerra tra Russia e Ucraina.

Allora i due sindaci pensano a una nuova manifestazione, da ospitare in una delle due città, Firenze o Bologna. "Sì, c’è l’idea di tornare in piazza. Tante cittadine e cittadini hanno chiesto di poter partecipare a una piazza per l’Europa - ha detto ieri il sindaco Lepore a margine di una conferenza stampa -. A Roma erano presenti davvero tante persone e io credo sia importante che le piazze si mobilitino, che ci siano anche voci diverse tra loro - ha continuato il primo cittadino bolognese - ma che ci sia una grande partecipazione e mobilitazione per un’Europa di pace. È sotto gli occhi di tutti che il momento non è facile. Sono ripresi i bombardamenti in Palestina e in questo momento in Ucraina si continua a combattere perchè non parte la tregua di cui si è parlato tra Putin, Trump e Zelensky. L’Europa è scesa in piazza in tante capitali, per fortuna quindi c’è una risposta dei cittadini europei, ma dobbiamo fare ancora di più".

Per Lepore "è davvero un momento nel quale tutti quelli che amano l’Europa e tengono a un’Europa di pace e democratica si impegnino e si diano da fare. Anche per questo insieme alla sindaca di Firenze stiamo pensando di organizzare una manifestazione insieme".