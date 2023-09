"Firenze: da ex caserma a Rsa, Funaro: "Abbiamo le mani legate"".

La trasformazione dell’ex caserma Ferrucci di piazza Santo Spirito in una Rsa arriva in Consiglio comunale. Sono stati i gruppi di Sinistra Progetto Comune e Movimento 5 Stelle a portarlo all’attenzione della giunta e a chiedere spiegazioni sul progetto della società Fastpol che l’ha ottenuta dal ministero della Difesa per 32 anni al costo di 5 milioni di euro. L’operazione immobiliare, contro la quale si sta battendo la comunità agostiniana che invece vorrebbe trasformare quello che fu il Distretto Militare dell’Oltrarno in un percorso museale, sala conferenze e biblioteca, ieri, ha risposto l’assessora al Welfare Sara Funaro facendo capire che Palazzo Vecchio ha purtroppo le mani legate in quanto il bene non è di sua competenza ma della Difesa.

"Come Società della Salute, a richiesta di parere preventivo e non vincolante per la realizzazione di Rsa, abbiamo richiesto un incontro per una migliore valutazione della questione – ha detto Funaro – Tuttavia non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Siamo tutti allineati sulla considerazione che i servizi, e soprattutto i servizi alla persona, devono rispondere prima di tutto alle fasce fragili presenti all’interno del nostro territorio. Per noi questa è una priorità assoluta". Grillini e Spc, in un comunicato, rispondono che "sul piano delle trasformazioni urbanistiche, nonostante la retorica sulla tutela del patrimonio artistico, Palazzo Vecchio può non avere alcun ruolo: ma questo non è un problema per la maggioranza?".

A.P.