Firenze, la stagione del rock: dai Guns N’ Roses ai Green Day. Scattano ancora divieti

Firenze, 12 giugno 2025 – Da oggi a domenica tornano alla Visarno Arena i grandi concerti del Firenze Rocks: stasera si esibiranno i Guns N’ Roses, domani i Korn e domenica i Green Day. Come è successo anche in occasione dei concerti di Vasco Rossi sono stati disposti divieti di circolazione e di sosta nell’area interessata. In particolare il parco delle Cascine sarà chiuso al traffico.

Domani la chiusura sarà più ‘soft’, con i divieti di transito in vigore dalle 10 ma via e piazzale delle Cascine, e viale dell’Aeronautica, transitabili. Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi ingressi (ogni ticket riporta il varco dedicato).

Fan di Vasco alla Visarno Arena (foto Tania Bucci/New Press Photo)

Saranno garantiti l’accesso e l’uscita dai nidi comunali posti all’interno di Manifattura Tabacchi. Il nuovo parcheggio sempre di Manifattura Tabacchi, con ingresso da via Tartini, sarà accessibile fino a esaurimento posti; per garantire l’uscita dei numerosi spettatori in sicurezza dalla zona di piazza Puccini, stasera, domani e domenica i veicoli non potranno uscire dal parcheggio nella fascia oraria 23-01 (le sbarre saranno disabilitate). I primi provvedimenti, già in vigore, prevedono divieti di transito e sosta a tutti i veicoli in viale del Visarno, dall’intersezione tra piazzale Jefferson all’intersezione con via delle Cascine, fino al 16 giugno.

Nei giorni dei concerti la tramvia sarà attiva fino alle 2 di notte con passaggi più frequenti. Sul tpl nei giorni dei concerti sono previste alcune modifiche alle linee urbane: si tratta delle 16, 17, 55 e 57. Per regolamentare al massimo la sosta dei mezzi, sarà impedita la possibilità di blocco del mezzo al di fuori delle aree di parcheggio individuate: via delle Cascine (tra via Paisiello e il ponte ferroviario), viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln e piazza dell’Isolotto (quest’ultima attiva dalle 15 nei i giorni di concerto). Solo per domani sarà disponibile l’area di sosta aggiuntiva in piazzale Kennedy. Per i monopattini è prevista una limitazione di velocità a 15 Km/h non appena superati i varchi di controllo di via Berio, via del Barco e via delle Cascine.

E’ stata istituita anche un’area di sicurezza a ’velocità zero’ più vicina all’area di prefiltraggio nella quale non si potrà parcheggiare e il monopattino dovrà essere condotto a mano.

Per quanto riguarda i parcheggi scambiatori il Comune consiglia di usare quelli lungo le due linee tranviarie T1 Leonardo e T2 Vespucci (stazione binario 16, stazione Fortezza Fiera, Porta a Prato-Leopolda, Guidoni, Palazzo di Giustizia-Novoli, Centro commerciale San Donato, Villa Costanza, Ponte a Greve) oltre che tutti gli altri parcheggi di struttura del Comune di Firenze (fra cui Oltrarno-Calza, Alberti, Beccaria, Sant’Ambrogio).