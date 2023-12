Firenze, ferito a coltellate vicino alla stazione. “Mi hanno rapinato”

Firenze, 27 dicembre 2023 – Ferito con un coltello a un braccio e a una gamba nel corso di una presunta rapina a opera di due uomini che gli avrebbero anche spruzzato spray urticante. È quanto al momento riferito dalla vittima dell'aggressione, soccorsa ieri intorno alle 23 nella zona della stazione centrale di Firenze.

In particolare polizia e sanitari sono intervenuti in piazza della Stazione per la segnalazione di un uomo accoltellato. Successivamente in via della Scala è stato rintracciato un giovane, un sedicente marocchino di 25 anni, che presentava vistose ferite da arma da taglio sul braccio e su una gamba. Secondo quanto avrebbe riferito dalla vittima, il 25enne sarebbe stato rapinato del proprio giubbetto sulla rampa del sottopasso della Stazione: ad aggredirlo due cittadini di origine africana, uno dei quali gli avrebbe spruzzato contro spray al peperoncino, l'altro lo avrebbe colpito più volte con un coltello, strappandogli poi il giubbetto.

Il 25enne è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova: le sue condizioni non sarebbero apparse gravi. Indagini sull'accaduto sono in corso da parte della polizia.