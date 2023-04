Firenze, tornano i centri estivi: quando e come iscrivere i bambini

Firenze, 14 aprile 2023 – I centri estivi comunali tornano a Firenze con gli stessi costi dell'anno scorso.

La domanda per la preiscrizione si potrà fare, esclusivamente online, dal 18 aprile al 2 maggio e sono rivolti, come spiega una nota di Palazzo Vecchio, a bambini o ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti una scuola del territorio cittadino.

I centri estivi inizieranno il 19 giugno per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, mentre per i bambini della scuola dell'infanzia l'avvio è previsto il 3 luglio, in continuità con la fine dell'anno scolastico.

Le sedi individuate coprono tutti i quartieri della città e sarà data attenzione ai ragazzi più fragili.

"I centri estivi sono una risposta importante alle esigenze educative e di socializzazione dei bambini – ha spiegato Sara Funaro, l'assessora all'Educazione – e ai bisogni organizzativi dei genitori in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita-lavoro: ai più piccoli consentono di fare esperienze formative e di crescita belle e stimolanti, mentre ai genitori offrono un utile servizio di sostegno nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative. Anche quest'anno le famiglie troveranno invariati il costo del servizio e i criteri di accesso, che tengono in grande considerazione le esigenze dei bambini e dei ragazzi più fragili. Con l'uscita del bando per le preiscrizioni le famiglie possono già pensare a come organizzarsi per l'estate”.