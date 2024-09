Firenze capitale mondiale dell’Aeronautica, si apre il più importante congresso di settore

Firenze, 6 settembre 2024 - Dalle più recenti tecnologie aeronautiche in ambito civile e militare, alla progettazione di prototipi di aerei, elicotteri ed altri velivoli, fino alla ricerca in ambito green e alle nuove soluzioni dedicate al settore. Firenze diventa per quattro giorni il centro mondiale dell’aeronautica, ospitando dal 9 al 12 settembre il 34esimo Congresso Icas (International Council of the Aeronautical Sciences, che riunisce le associazioni aeronautiche di 30 paesi), in programma al Palazzo dei Congressi e al Palazzo degli Affari, dove sono attesi oltre 1.000 esperti, provenienti da 41 paesi, per dibattiti e approfondimenti. Tra questi, anche nomi del calibro dell’ex Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Roberto Cingolani, Ceo di Leonardo, che riceverà da Icas il prestigioso premio Daniel and Florence Guggenheim. Il Congresso rappresenterà l’occasione per mostrare al grande pubblico e al gotha internazionale del settore i prodotti realizzati e le ricerche sviluppate nel nostro Paese e non solo. La candidatura di Firenze, che è riuscita a prevalere su un forte competitor come Sydney, è stata vinta grazie al lavoro di squadra fra l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), il convention bureau di Fondazione Destination Florence, Firenze Fiera, Aim Group International, istituzioni locali, università ed enti di ricerca. Il congresso. I lavori del congresso saranno aperti lunedì 9 settembre presso l’auditorium del Palazzo dei congressi di Firenze Fiera alle ore 8:30 dal Presidente di Icas, professor Dimitri Mavris e dal Presidente di Aidaa, Prof. Erasmo Carrera, mentre la cerimonia ufficiale di benvenuto si svolgerà in serata al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nel corso dell’evento, i rappresentanti delle più importanti organizzazioni che si occupano di ricerca e sviluppo in campo aeronautico avranno l’occasione di presentare gli ultimi risultati di ricerca ottenuti da Nasa, Boeing, Airbus ed Embraer. Verranno trattati temi che spazieranno dalla progettazione di aeroplani alimentati ad idrogeno alle strutture adattive per i velivoli del futuro, oltre alla possibilità di visitare l’area espositiva con i prototipi, primo fra tutti quello del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Con oltre 1.000 delegati e relatori da 41 paesi, questa edizione si preannuncia come il più grande congresso nella storia di Icas. Il professor Erasmo Carrera, Presidente di Aida, è stato premiato come Florence Ambassador nell’edizione del Florence Ambassador Award del 2021 insieme alla professoressa Sara Bagassi, Professoressa Associata all’Università di Bologna, proprio per il loro fondamentale contributo nell’aggiudicazione di questo prestigioso congresso. L’annuale evento di premiazione celebra personalità del mondo accademico e scientifico che hanno contribuito a portare a Firenze eventi internazionali di alto profilo come ICAS 2024. La sua 8° edizione si terrà il prossimo 31 ottobre, nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio.