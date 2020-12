Firenze, 16 dicembre 2020 - Dopo ore di perlustrazione palmo a palmo dell'appezzamento del terreno in cui nei giorni scorsi erano stati ritrovati tre bagagli contenenti resti umani fatti a pezzi, i carabinieri, questa mattina, hanno trovato la quarta valigia. Il bagaglio conterrebbe altri resti che apparterebbero a Shpetim Pasho, l'uomo che sarebbe stato ucciso insieme alla moglie Teuta. La quarta valigia e i resti (si tratta di arti inferiori) sono stati portati a medicina legale a Firenze.

Firenze, cadaveri nelle valigie, parla la figlia dei coniugi scomparsi

Nuova perlustrazione sul terreno

La striscia di terreno lungo la superstrada è stata intanto di nuovo perlustrata dopo una pulitura molto accurata. Al momento mancano ancora all'appello alcune parti dei due corpi, in particolare non è stata trovata una gamba dell'uomo. Nella prima valigia che è stata ritrovata giovedì scorso c'erano il busto, la testa e una gamba, nella seconda altri resti dell'uomo e una gamba della donna, nella terza il tronco e la testa sempre della donna.

Le impronte, altra tessera del puzzle

Intanto è stato appurato che le impronte digitali di Shpetim Pasho, corrispondono a quelle di uno dei due cadaveri ritrovati. Lo confermano i carabinieri, che proseguono le indagini sul duplice omicidio dai risvolti macabri.

Cadaveri nelle valigie, i coniugi sono scomparsi 5 anni fa

La comparazione delle impronte del cadavere maschile è stata effettuata dalla Sezione Impronte del Reparto Investigazione Scientifiche di Roma. Tutti i punti rilevabili sull'impronta corrispondono con quelle dell'uomo di origine albanese scomparso nel 2015. Ma chi ha ucciso i due? Su questo le indagini vanno avanti.

Irreperibile da tempo anche il figlio della coppia

Taulant Pasho, figlio della coppia di albanesi scomparsa in Toscana dal 2 novembre del 2015 e che le ultime ricostruzioni fanno ritenere al momento essere l'uomo e la donna di cui sono stati trovati i resti umani dentro tre valigie tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano, evase dagli arresti domiciliari alla fine di ottobre del 2016 e da allora ai carabinieri risulta irreperibile e quindi latitante.

Il giovane era stato arrestato per reati di droga e portato a Sollicciano. Proprio per poter essere vicini al figlio, Shpetim Pasho e la moglie Teuta avevano preso in affitto un appartamento a Scandicci (Firenze). non distante dalla casa circondariale. Dopo pochi giorni, però, la coppia scomparve nel nulla. Un anno dopo Taulant venne messo agli arresti domiciliari da cui evase. Il giovane, da quanto si apprende, deve scontare ancora quattro anni di reclusione.

© Riproduzione riservata