Firenze Books 2023: Gli Indipendenti in Vetrina a Firenze

"Una manifestazione a cui, come amministrazione, teniamo molto e che ogni anno ha un grande successo di pubblico, segno che la lettura, i libri e gli incontri sono sempre di grande interesse per i fiorentini che numerosi partecipano a questa iniziativa. È evidente che Firenze Books coglie la necessità e il piacere di noi fiorentini verso la lettura e la cultura. Grazie a Confartigianato Imprese Firenze con cui stiamo collaborando da anni per questo importante progetto". Solo le parole di Giovanni Bettarini, assessore al Commercio e alle attività produttive di Palazzo Vecchio, per presentare la terza edizione di Firenze Book, progetto di Confartigianato Imprese Firenze per la valorizzazione della lettura e delle librerie indipendenti. La nuova edizione è in programma da domani all’8 ottobre all’Ippodromo del Visarno che per l’occasione diventa una grande libreria a cielo aperto allestita dalle quattro librerie indipendenti di Firenze: Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente, veri e propri fari della cultura e della lettura nei quartieri.

L’edizione 2023 vede 20 case editrici presenti per una tre giorni ricca di incontri e presentazioni. Il taglio del nastro è previsto domani alle 15 e tra gli ospiti della prima giornata ci sarà Saverio Tommasi con il suo ‘Troppo neri’. Sabato la giornata si apre alle 10 e tra gli interessanti appuntamenti c’è anche Pier Paolo Vettori con ‘L’imperatore delle nuvole’.

Domenica da segnalare, la presentazione di ‘A Firenze con Vasco Pratolini’ di Valerio Aiolli. Firenze Books 2023 è finanziato attraverso il Piano di sviluppo e coesione del Ministero del Turismo.