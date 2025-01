Firenze, la Befana è arrivata dall'Arno sul Dragon Boat

Firenze, 6 gennaio 2025 - A Firenze la Befana è arrivata navigando sull'Arno a bordo di un Dragon Boat: è approdata al pontile dei Canottieri Comunali Firenze in lungarno Ferrucci per portare calze (offerte da Unicoop Firenze) piene di dolci ai bambini. L’iniziativa è stata organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Firenze e dai Canottieri Comunali Firenze. Le Florence Dragon Lady-Lilt, le donne operate al seno che fanno parte degli equipaggi delle “barche di drago”, e le altre socie della Canottieri Comunali vestite da befane hanno offerto dolci, pandori, panettoni, thè e cioccolata calda e hanno invitato tutti a una gita sul fiume a bordo dei Dragon Boat.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio ha sorvegliato le escursioni in Arno e, con i suoi cani, ha garantito una presenza graditissima da adulti e bambini. “Le befane-vogatrici portano dolci e sorrisi ai bambini ma anche un messaggio a tutti: attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, le cure e lo sport la lotta al tumore è una sfida possibile” commentano Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze e Gabriele Maciocco, vicepresidente Canottieri Comunali Firenze. La Florence Dragon Lady Lilt è una squadra composta da donne operate di tumore al seno che praticano il dragon boat, una disciplina sportiva dalle antiche origini orientali, che negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo, su barche con la testa e la coda a forma di drago (da qui il nome “dragon boat”). ‎

“La squadra delle Florence Dragon Lady – silegge sul loro sito - è nata il 14 febbraio 2006, giorno di San Valentino, data di buon auspicio e amore a prima vista per il dragone per molte di noi. Siamo socie della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione di Firenze. Il dragon boat rientra infatti fra le attività che la Lilt Firenze offre ai propri soci come riabilitazione dopo tumore al seno, attraverso il servizio 'Donna come Prima'. L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (I.S.P.R.O) e il Centro di Riabilitazione Oncologica di Firenze (Ce.Ri.On), presso il centro di Villa le Rose, ha inserito il dragon boat nel percorso riabiliazione psico-fisica fornendo le proprie professionalità mediche e psicologiche. Nel rispetto dello statuto dell'International Breast Cancer Paddlers Commission (IBCPC), siamo tutte Donne in Rosa - breast cancer surivors bcs - operate di tumore al seno. All'attivo siamo circa 60 donne e ci alleniamo presso la Canottieri Comunali Firenze, con la quale la sezione di Firenze della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha stipulato una convenzione”.

Maurizio Costanzo