Firenze, Babbo Natale si cala da Palazzo Vecchio per gli auguri alla città

Firenze, 17 dicembre 2023 - Babbo Natale scende Palazzo Vecchio. Con l'arrivo delle feste natalizie, Firenze conferma due degli appuntamenti più emozionanti e attesi dai bambini, voluti dal Comune in collaborazione con la Confcommercio e EdiliziAcrobatica: l'arrivo di Babbo Natale, questa mattina, in piazza della Signoria, e quello della Befana, in programma sabato 6 gennaio alle 11,30 in piazza della Repubblica.

Poco dopo mezzogiorno, Santa Claus si è calato dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi. Appesi a robuste funi, nella discesa hanno srotolato, piano piano, un grande striscione con gli auguri alla città. Poi, una volta a terra, Babbo Natale e gli elfi hanno distribuito ai bambini presenti in piazza le caramelle offerte da Conad e si sono resi disponibili per le foto di rito.

La calata di Babbo Natale è stata seguita in diretta, minuto per minuto, dalla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto del notiziario di Sky Tg24, che dal piccolo palco allestito a due passi dal Biancone ha commentato l'evento.