Firenze, atto vandalico contro lo Student Hotel: gettata vernice sulla facciata

Firenze, 19 agosto 2023 - Atto vandalico a Firenze sulla facciata dello Student Hotel di viale Lavagnini, ostello di lusso per studenti sulla cui falsariga stanno prendendo piede per iniziativa di società diverse varie strutture simili in città, anche con tra le polemiche, in ambito di politica urbanistica.

La notte scorsa intorno alle 3 la polizia di stato è intervenuta per la segnalazione di un attacco fatto da ignoti che hanno gettato della sostanza liquida, presumibilmente vernice, sulla facciata. Il danneggiamento è al vaglio della polizia che sta visionando le immagini fatte dalla videosorveglianza nella zona.

Il 17 agosto la polizia ha sgomberato a Firenze uno stabile della Asl occupato abusivamente da antagonisti dei collettivi universitari che gli occupanti avevano trasformato in una specie di 'studentato' illegale contro i prezzi esosi delle case e delle camere per i fuori sede che studiano in città.