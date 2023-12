Firenze, Asl Toscana Centro apre a Firenze nuovo sportello

Firenze, 8 dicembre 2023 - Apre martedì 12 dicembre a Firenze, in piazza Elia Dalla Costa, un nuovo sportello amministrativo Cup e anagrafe sanitaria dell'Azienda Usl Toscana centro che in accordo con il Comune di Firenze e con la Società della Salute Firenze, ha recepito le istanze arrivate dal Quartiere 3. Lo sportello si occupa di prenotazioni Cup, attivazione tessera sanitaria, iscrizione al Ssn (nuova iscrizione o rinnovo), scelta/revoca del medico, esenzioni per reddito. E' comunque assicurata la presa in carico di qualsiasi istanza di accesso ai servizi amministrativi. Il servizio si rivolge principalmente ai residenti del quartiere 3 ma ne possono usufruire tutti i cittadini di Firenze. Lo sportello è aperto una sola volta alla settimana, ogni venerdì dalle 8 alle 13, con accesso diretto. Nel mese di dicembre l'apertura è prevista martedì 12 e venerdì 22. A gennaio riprenderà regolarmente l'attività venerdì 12. L'obiettivo nel tempo è di incrementare il servizi.