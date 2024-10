Firenze, arrivano 200 agenti di Polizia Municipale in più per la sicurezza

Firenze, 9 ottobre 2024 - Il 4 novembre il Comune di Firenze assumerà 100 vigili in più. I restanti 100 "saranno assunti entro la metà del prossimo anno". I tempi li detta l'assessore alla dicurezza, Andrea Giorgio, nel corso delle celebrazioni per i 170 anni della polizia municipale. I nuovi assunti, assicura, "di fatto saranno tutti messi in strada subito dopo la formazione. L'esigenza, condivisa con il comandante Passaretti, è di una presenza di prossimità della municipale, più forte nei quartieri. Che ci faccia vedere a piedi per la città, perché abbiamo bisogno di essere vicini ai cittadini così da essere interpellati già in strada". In sostanza, osserva Giorgio, si tratta "di quello che chiediamo in prefettura", al Cosp, "anche alle altre forze dell'ordine". L'assessore, quindi, affronta la questione Cascine e sottolinea: "Con la Pol-Cascine abbiamo messo a disposizione del questore, per quel servizio, dieci agenti. Si tratta di un'offerta della città a chi coordina il sistema di sicurezza". Infine, sui vigili fa una riflessione generale: "Quello della municipale è un presidio di legalità importantissimo. Per questo chiedo a tutti, a cominciare da chi occupa ruoli nelle istituzioni, un po' più di rispetto per chi quotidianamente sta in strada e lavora al servizio della nostra comunità".

Maurizio Costanzo