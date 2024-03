Firenze: arrestato uno spacciatore a Legnaia. Nascondeva droga nel tronco di un albero

Firenze, 28 marzo 2024 – Spacciava droga, nascondendola nel tronco di un albero e sottoterra, a Legnaia. Ma è stato colto in flagranza di reato ed arrestato.

Si tratta di un 24enne marocchino, finito dietro le sbarre per detenzione e spaccio di stupefacenti. Tutto è accaduto ieri, nel corso di un servizio di controllo antidroga organizzato dai carabinieri nel quartiere fiorentino a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

I militari si erano appostati nelle strade vicine al giardino intitolato a Silvano Sarti. Ad un certo punto hanno notato il 24enne, tenuto sott’occhio, nascondere qualcosa nel tronco di un albero e sotto il terreno. Poi, le forze dell’ordine sono entrate in azione quando hanno visto lo spacciatore consegnare una dose da 0,6 grammi a un consumatore. Il 24enne è stato perquisito: in tasca aveva 1,2 grammi di hashish e del denaro, presunto provento di attività di spaccio. Tutto è finito sotto sequestro. Nel giardino gli investigatori hanno trovato altre otto dosi di cocaina, per un totale di circa 6,8 grammi.