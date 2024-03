In casa cocaina e hashish. Arrestato

Oltre 60 grammi di cocaina e 10 di hashish, questo il bottino che uno spacciatore nord africano nascondeva nella sua casa di Lucca. Nella serata di venerdì, inotrno alle 22.30, i carabinieri di Lucca si aggiravano in zona San Donato, quando hanno notato tre ragazzi in atteggiamenti sospetti. Vedendo la volante, il trio, ha iniziatto ad allontanarsi e cercare di non farsi vedere, attirando l’attenzione dei militari. Una votla raggiunti i giovani e dopo aver iniziato ad identificatrli, uno ha dato di matto, urlando e agitandosi, e costringendo i militari a fermarlo. I tre erano comunque noti alle forze dell’ordine, visto che uno era pregiudicato e un altro comunque già noto. Durante il parapiglia, il giovane ha consegnato il suo cellulare agli altri due ragazzi, che sono scappati. A quel punto è scattata la perquisizione anche a casa, dove è stata trovata la droga, oltre a tutto il necessario per il confezionamento e oltre 3900 euro in contanti. Il ragazzo, orginario della Tunisia del 1998, è stato arrestato, mentre sono ancora da chiarire le posizioni degli altri due.

ia.na.