Firenze, ancora un furgone incastrato a Marignolle

Firenze, 21 novembre 2024 – Ancora un furgone incastrato nelle stradelle tra Marignolle e Bellosguardo. Stavolta succede in uno dei punti più classici: via della Pescaia, tra i civici 36 e 38. I vigili hanno aiutato l’autista a districarsi dall’angusta strettoia. Intanto il vicinato ha provveduto ad avvisare il traffico in arrivo del blocco all’estremità della viuzza per evitare il formarsi di code.

In queste stradelle collinari capita frequentemente che qualche automobile o mezzo pesante rimanga stretto nella morsa di due muretti, spesso ingannati dalle indicazioni del navigatore satellitare. Solo per citare alcuni dei casi più recenti, appena un mese fa, il 24 ottobre, in via di San Vito, molti furono gli automobilisti cui l’intelligenza artificiale suggerì di passare dalle colline per tagliare la città bloccata dalla fuga di gas in piazza Libertà: si formò un serpentone di automobili che non riuscivano a scambiarsi e diverse furono le frizioni bruciate nelle manovre sul ripido acciottolato viscido per la pioggia.

Ad agosto 2022 proprio in questo tratto di via della Pescaia rimasero incastrati dei turisti spagnoli. A marzo dello stesso anno, con la chiusura di via delle Bagnese, si formavano sovente nodi per chi cercava di svicolare da San Quirichino. In via della Pescaia il 31 maggio 2021 si incastrò addirittura un grosso camion; appena un mese un mese e mezzo prima, rimase in trappola persino un’ambulanza, che riuscì a sortirne solo grazie alla perizia dell’autista e molte manovre perdendo però tempo prezioso; mentre i vigili del fuoco dovettero fare dietrofront con il proprio mezzo l’8 dicembre 2020 in via di San Vito.

Il caso più noto però rimane quello del furgone per le consegne di un supermercato che la notte del 13 gennaio 2020 sì incastrò in via di Monte Oliveto poco dopo la chiesa dei Santi Vito e Modesto a Bellosguardo: al contatto col muretto, il ciglio stradale franò e il veicolo rimase sospeso sull’orlo del precipizio. Da allora questo tratto di strada rimane ancora da ripristinare ed è chiuso al traffico.

Carlo Casini