Firenze 2030, visioni e progetti. Una città innovativa e sostenibile

Firenze è una delle città più belle e ricche di storia del mondo e noi l’abbiamo pensata pronta ad evolversi e a diventare un luogo dove giovani e meno giovani possano crescere, imparare e divertirsi in un ambiente più verde, accessibile e sostenibile. Abbiamo, quindi, immaginato una Firenze che non solo custodisce il suo passato ma guarda anche al futuro. Un elemento fondamentale per noi è senza dubbio il miglioramento degli spazi pubblici, in particolare dei parchi giochi.

Siamo partiti dall’esempio del nostro comune, Calenzano, che sta costruendo il primo parco verde totalmente inclusivo presente in Toscana: il ’Parco del drago’ realizzato grazie ad una convenzione tra Comune e l’associazione ’Vorrei prendere il treno onlus’. Ogni parco giochi dovrebbe essere accessibili a tutti, un posto dove ogni bambino può giocare liberamente senza barriere. Nelle nostre idee i parchi della città del futuro non sono solo luoghi di svago ma anche aree di incontro, di sport e di socializzazione, che favoriscono l’inclusività e il benessere di tutti. Ci potrebbero essere spazi dedicati all’arte, alla musica, alla tecnologia, dove ragazzi e adulti possano imparare, creare e sperimentare insieme.

Un altro aspetto della città su cui ci siamo soffermati a riflettere è legato al turismo. Firenze è una delle mete turistiche più visitate al mondo, ma il turismo del futuro dovrà essere più responsabile e sostenibile. I turisti, ma anche i residenti, potrebbero essere incentivati a muoversi in modo sostenibile, utilizzando soprattutto le biciclette.

A questo scopo abbiamo ripensato le rive dell’Arno come una grande area verde accessibile a tutti, con piste ciclabili e passeggiate panoramiche che si estendono lungo il fiume. Un altro grande passo verso una Firenze del futuro più vivibile e sostenibile potrebbe essere il potenziamento del verde urbano, trasformando le piazze e i tetti in spazi verdi, dove i fiorentini possano coltivare orti urbani, piantare alberi e godere di ambienti più sani, sull’esempio di città come Parigi e New York.

Pensando ai trasporti, infine, abbiamo immaginato autobus e tram dotati di spazi per biciclette, caricatori Usb, monitor su cui guardare video musicali durante gli spostamenti e dispositivi per monitorare in tempo reale orari e affollamento, sia sui mezzi che sulle fermate, così da rendere il trasporto pubblico non solo più comodo, ma anche più funzionale e accattivante.