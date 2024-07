Fiori d’arancio in Maremma. Folla per il sì di Federico Chiesa. Vergara da Hollywood al Forte

Fiori d’arancio per Federico Chiesa e Lucia Bramani. L’esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale si uniscono in matrimonio. Hanno scelto la Toscana e la Maremma per cerimonia e banchetto nuziale. Prima la funzione religiosa in Duomo a Grosseto. Transennato l’esterno della chiesa. Parzialmente bloccata quindi una parte del centro storico. Alle transenne, fuori dal Duomo, tanta gente che attende l’arrivo degli sposi. Molti sono tifosi juventini, con indosso magliette della squadra bianconera. Nella chiesa intanto fervono gli ultimi preparativi, con i ritocchi agli allestimenti floreali.

In Versilia, invece, Sofia Vergara, attrice e modella statunitense di origini colombiane, 52 anni, ha approfittato della sua trasferta toscana in occasione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli per concedersi una mini vacanza a Forte dei Marmi. Ospite del noto tenore, poi avvistata a Forte dei Marmi anche Katherine Kelly Lang, la Brooke della soap più famosa: Beautiful.