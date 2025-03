Fiorenza: Rievocazione storica alla Corte dei Medici alle Cascine di Firenze

Pony, spade e riti, ma anche cortei e cavalieri per rievocare la Firenze dei Medici, quando la città era al massimo del suo splendore. Sabato e domenica prossimi, il 5 e il 6 aprile, arriva alle Cascine ‘Fiorenza. Alla corte dei Medici’. Un vero e proprio accampamento rinascimentale con tanti eventi, per grandi e piccini, che avrà luogo all’Ippodromo del Visarno, con anche la possibilità di assaggiare alcune golosità medievali.

Ad aprire le danze, sabato mattina, sarà il Corteo storico della Repubblica Fiorentina, con le Madonne fiorentine e altre figure della tradizione del Cinquecento, con i costumi ispirati alle opere degli Uffizi e della Galleria Palatina. Un modo per ricordare e celebrare la Partita dell’Assedio del Calcio storico. Le porte dell’Ippodromo si apriranno, quindi, dalle 11 e rimarranno aperte fino alle 21 per il giorno di sabato e fino alle 20 per quello di domenica, grazie alla collaborazione tra Le Nozze di Figaro e la Compagnia dell’Aquila Bianca, l’associazione che promuove la scherma medievale e l’equitazione rinascimentale e che metterà in scena vere e proprie giostre equestri. Da non dimenticare anche l’apporto degli Stati generali della rievocazione storica, il cui presidente, Roberto Giovannelli, domenica pomeriggio, condurrà una conferenza storica. Per i più piccoli non mancherà, poi, la possibilità di esercitarsi in alcune discipline che hanno fatto la storia di Firenze, come l’arte della bandiera o il tiro con l’arco, oltre alla cavalcata dei pony. Un vero e proprio villaggio rinascimentale, quindi, che trova spazio nel parco voluto da Cosimo I come tenuta di caccia e azienda agricola. "Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia – ha dichiarato l’assessora alle Tradizioni popolari Letizia Perini –. La storia può, infatti, essere strumento per valorizzare i luoghi della nostra città". "Fiorenza è un’attività filologicamente corretta – ha commentato Alessandro Bellucci, fondatore de Le nozze di Figaro –. Da anni portiamo all’Ippodromo tanti eventi, tutti popolari, da ’Volare’ ai concerti estivi. E questo è riuscito a riportare vita al Parco delle Cascine".

"Le Cascine si meritano questo tipo di intervento – ha concluso l’amministratore di Sanfelice Srl, Carlo Meli –. L’Ippodromo fa al meglio la sua parte. Noi accogliamo i fiorentini e le famiglie, ma anche i turisti, che possono scoprire com’è nata Firenze, che è il gioiello che conoscono perché ha una storia".

Il costo del biglietto è di 5 euro al giorno, o 7 euro per entrambe le date, ma è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Il programma completo è sui canali social de Le Nozze di Figaro.

Lorenzo Ottanelli