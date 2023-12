Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 5 dicembre 2023 - Torna la Coppa Italia. Domani, mercoledì 6 dicembre, allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma. Fischio d’inizio alle 21. Su disposizione della Questura e anche visto il previsto numero limitato di tifosi ospiti, sono stati disposti i consueti divieti di transito e sosta a partire da otto ore prima del fischio di inizio della partita. Non saranno invece attuati i provvedimenti in viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, il mercato rionale “Fanti” in piazza Campioni del ’69 dovrà chiudere entro le 12 così come le altre attività comprese all’interno dell’area. Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).