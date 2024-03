Fiorentina-Milan, tifosi in delirio al Franchi. Cori e applausi all’arrivo della squadra

Firenze, 30 marzo 2024 – L’orgoglio del popolo viola nel ricordo di Joe Barone. Una folla festante di tifosi ha circondato il pullman della Fiorentina all’arrivo dei giocatori al Franchi, dove alle 20,45 di oggi, 30 marzo, è in programma la sfida di campionato contro il Milan, la prima ufficiale dopo la morte del direttore generale.

4 foto Fiorentina-Milan, tifosi circondano il pullman della squadra

I tifosi a centinaia si sono compattati intorno alla squadra di Vincenzo Italiano ed hanno atteso il pullman dietro la curva Ferrovia. Cori, fumogeni e applausi per caricare il gruppo in vista di un match importante e delicato come quello contro i rossoneri. Lo stadio, per l’occasione, ha fatto registrare il tutto esaurito, con una coreografia speciale pensata per omaggiare la figura di Joe Barone.