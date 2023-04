Fiorentina-Lech Poznan, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 18 aprile 2023 – Il 20 aprile allo stadio Artemio Franchi si gioca Fiorentina-Lech Poznan, ritorno dei quarti di finale di Conference League. Una gara che dal punto di vista della qualificazione appare non certo proibitiva (i viola hanno vinto 4-1 l'andata) ma che crea qualche apprensione sull'ordine pubblico, visto l'arrivo dei tifosi non tranquilli del Lech Poznan. L’incontro inizierà alle 18.45. Su disposizione della Questura saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. Ma, in previsione dell’arrivo fin dalla mattina dei tifosi polacchi, tutta zona riservata alla tifoseria ospite sarà chiusa dalle 9. In dettaglio si tratta di piazza Berlinguer, viale Fanti (area sul retro della Misericordia San Piero Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi, piazzale Campioni del ’56 dove fino alle 24 saranno in vigore divieti di sosta e transito. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, il mercato rionale “Fanti” in piazza Campioni del ’69 sarà chiuso l’intera giornata come le altre attività comprese all’interno dell’area.

Niccolò Gramigni