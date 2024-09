Fiorentina-Lazio, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 21 settembre 2024 - Domenica 22 settembre allo stadio Franchi torna il campionato di serie A con la partita Fiorentina-Lazio. L’incontro inizierà alle 12.30. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie di provvedimenti di circolazione. Si tratta della consueta serie di divieti di sosta e transito in vigore a partire da otto ore prima del fischio d’inizio.

In viale Fanti (fra via Amari e viale Malta per la circolazione, e fra via Amari e il numero civico 203 per la sosta, controviali compresi) e viale Cialdini i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.