Fiorentina, la notte dei sogni La città si colora di viola Dal Franchi alle arene estive fiato sospeso ai maxischermi

di Emanuele Baldi

Non bastò l’inferno delle gole ruggenti di ottantaduemila scozzesi impazziti e impastati di fumo e birra a fermare i ragazzi viola che rifilarono due gol ai Rangers di Glasgow per poi sollevare, dieci giorni più tardi, al Campo di Marte la coppa delle Coppe. Quei giovanotti in maglia viola diventarono ’i leoni di Ibrox’. Era il 27 maggio del 1961, i nonni di oggi erano allora pischelli e fecero una gran festa in città. Oggi, 62 anni e spiccioli dopo, i loro nipoti sognano di veder sbarcare a Peretola un’altra coppa europea.

Sarà una giornata lunghissima quella di oggi – la conosciamo bene questa città – in attesa del fischio d’inizio alle 21, in quel di Praga, della finale tra viola e West Ham, espressione di un quartierone operaio, ruvido e appassionato di Londra, come Firenze affamato di trofei. Un giorno di attesa, passione, sogni e paura, macedonia emozionale nota agli animi della gente di riva d’Arno.

In diecimila (tremila senza biglietto) sono già a Praga, trentamila saranno allo stadio Franchi per una sfida che si disputa a più di 1.100 chilometri di distanza (nota a margine: batticuore collettivo ieri finché la prefettura e la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non ha dato l’ok, all’ultimo respiro, all’allestimento di tre maxischermi dentro l’impianto), altre migliaia disseminati tra le tante arene estive, chioschi, giardini e case del popolo dove verrà trasmessa la gara. Gli altri a casa, con il cuore in gola, sul divano.

Una mobilitazione emotiva e logistica che non si vedeva da decenni da queste parti. Tornando al Franchi saranno come detto tre i maxischermi, il quarto c’è già: è lo schermo che campeggia da sempre sopra la curva Ferrovia. Ce ne saranno poi altri tre a terra sotto la Fiesole, davanti alla Maratona e davanti alla Tribuna. Una volta sollevata al cielo la Coppa, chiunque sia la squadra vincitrice, l’impianto dovrà essere liberato.

In vista dell’evento gli uffici della mobilità del Comune hanno predisposto una serie di provvedimenti di circolazione. Si tratta, fanno sapere da Palazzo Vecchio, di un dispositivo più soft rispetto alle partite di campionato con i divieti di sosta solo nelle strade più vicine allo stadio.

Ecco alcune informazioni di servizio nel dettaglio. A partire dalle 15 di oggi saranno in vigore divieti di sosta in piazzale Campioni del ’69 (area mercato rionale). Alle 17 si aggiungeranno ulteriori divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e il numero civico 61 eccetto controviale tratto viale dei Mille-via Caponsacchi e nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53), viale Nervi e viale Valcareggi (eccetto controviale) mentre in via Pietro Caponsacchi scatterà il divieto di transito tra viale Fanti e via San Gervasio. Previsti anche divieti di transito in viale dei Mille (tra viale Fanti e via Frusa), viale Fanti (tra largo Genneralli e il numero civico 61 eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè (tra via Frusa e viale Fanti), via Caponsacchi (tra viale Fanti e via San Gervasio), viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi corsia con provenienza da quest’ultima), viale Paoli (fino all’intersezione con via Lungo l’Affrico compreso il controviale) e piazzale Campioni del ‘56.

Sulla direttrice viale Paoli-piazzale Campioni del ’56 sarà consentito il transito per i veicoli dei tifosi diretti alle aree di parcheggio del piazzale Campioni del ’56 e piazza Berlinguer. I veicoli dei commercianti su area pubblica saranno collocati su un tratto del controviale di viale Fanti lato numeri civici.

I provvedimenti saranno in vigore fino alla mezzanotte.