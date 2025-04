Fiorentina, incontro Funaro-Commisso. “Ribadita la volontà di collaborare”. Stadio, accordo sulla convenzione

Firenze, 4 aprile 2025 – «Abbiamo parlato di tante questioni, anche in maniera molto generale», il tutto «ribadendo la volontà di continuare a lavorare insieme, per cui devo dire è stato un incontro piacevole e positivo». Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando l'incontro di oggi col patron della Fiorentina Rocco Commisso al Viola Park. «Continueremo a incontrarci come in questi mesi abbiamo fatto con il direttore Ferrari e con la Fiorentina», ha aggiunto, parlando a margine di un convegno di Aidda. Funaro non incontrava Commisso a Firenze da ottobre. «Ovviamente questo è un primo incontro dopo tutti questi mesi - ha spiegato - e ci siamo aggiornati rispetto a tutta una serie di cose che stiamo facendo dai lavori che sono in corso, l'avanzamento di stato del cantiere» dello stadio Franchi, e «abbiamo ribadito la volontà di collaborare; abbiamo ragionato anche del prossimo accordo modificativo» della convenzione per l'utilizzo dello stadio, «che è quello che bisognerà firmare per la prossima stagione».

Una nota successiva di Palazzo Vecchio rende noto “l’accordo per la convenzione tra il Comune di Firenze e la società Fiorentina per la concessione in uso dello stadio Franchi per lo svolgimento delle partite ufficiali di Campionato e Coppa, fino al 31 maggio o al 30 giugno 2026”. La nota spiega anche come sia confermato il corrispettivo già previsto per la stagione 2024/2025 per l'uso della struttura in misura ridotta, per le esigenze legate alle opere di cantierizzazione, per un importo di 600mila euro. La convenzione avrà termine il 31 maggio o il 30 giugno 2026 solo per esigenze legate allo svolgimento del campionato. In caso di raggiungimento di un nuovo accordo tra Comune di Firenze e Fiorentina questo atto sarà superato. Questo provvedimento, secondo quanto spiega Palazzo Vecchio, rappresenta un ulteriore step del percorso intrapreso il 3 dicembre scorso con la riunione svoltasi in Prefettura a Firenze, durante la quale, constatando il permanere delle condizioni che avevano determinato l'adozione degli atti per la stagione 2024/2025, era stato stabilito che la Fiorentina avrebbe continuato a giocare al Franchi durante i lavori.

Quindi, ha concluso la sindaca, «io l'ho detto fin dall'inizio e oggi lo voglio ribadire: l'obiettivo è un obiettivo comune che è quello di terminare i lavori allo stadio Franchi, di avere uno stadio rimodernato per tutti i nostri cittadini, per la città, per la Fiorentina e per i tifosi, e quando ci sono gli obiettivi comuni bisogna andare verso questa strada».