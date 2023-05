Fiorentina, febbre da finale. Scatta il click day, da lunedì alle 14 la corsa al biglietto

Firenze, 7 maggio 2023 - Da lunedì via al click day viola: alle ore 14, i primi tifosi potranno acquistare il biglietto per la finale di Coppa Italia del 24 maggio a Roma. I prezzi, al netto di eventuali commissione del circuito “Vivaticket“ (www.vivaticket.com, per acquistare è necessario registrarsi), partono da 35 euro per la curva, fino ai 190 per la tribuna Monte Mario. La Fiorentina ha scaglionato la vendita dando la prelazione ai supporter che avevano sottoscritto il miniabbonamento dei due ritorni di Conference e Coppa Italia, con Lech Poznan e Cremonese. Dal 17 maggio in poi, se ci saranno ancora biglietti disponibili, la vendita sarà libera per tutti. Come annunciato, lo stadio Olimpico sarà equamente diviso fra viola (che come prima nominata giocherà in casa), e Inter. Trentamila i tagliandi a disposizione.

Ai tifosi della Fiorentina è stata assegnata la Curva Sud (quello solitamente occupata dai tifosi della Roma) e i lati sud dei Distinti, Tribuna Monte Mario e tribuna Tevere. I prezzi: 35 euro per la curva, 50 euro per i distinti, 135 euro per la tribuna Tevere, 190 euro per la tribuna Monte Mario. Ingresso gratuito (senza diritto al posto a sedere) per i bambini che non hanno compiuto i sei anni. 50 euro il prezzo per invalidi al 100% e non deambulanti con accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) che saranno sistemati in Tribuna Tevere lato Sud. L’accreditamento in questo caso dovrà essere richiesto tramite sito della Fiorentina. I biglietti si comprano soltanto su internet, anche se Atf ha previsto una modalità di raccolta.

Le fasi. Si inizia domani, alle 14: l’acquisto sarà consentito ai possessori del pack “Una poltrona per due Poznan+Cremonese“. Questo privlegio scadrà mercoledì mattina alle 10. Dalle 14 di mercoledì (fino alle 10 di venerdì 12 maggio) tocca agli abbonati del campionato. Da venerdì pomeriggio, fino alle 10 di mercoledì 17 maggio, potranno acquistare il proprio tagliando i possessori della tessera InViola Time - InViola Premium/Gold. Dalle due del pomeriggio di mercoledì 17, anche chi non possiede alcuna card potrà acquistare ciò che è rimasto. Attenzione ad alcune limitazioni. Come fa sapere Atf, i biglietti acquistati nelle diverse fasi non saranno annullabili o cedibili (impossibile quindi passaggio ad altra InViola o cambio nominativo). In fase di emissione dovrebbe però essere possibile cedere la prelazione ad altro possessore InViola. I possessori di pack Curva Fiesole potranno esercitare la prelazione in Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario. Gli abbonati della stagione 2022/23 ed i possessori di pack Maratona o Tribuna potranno invece esercitare la prelazione nei settori Distinti Sud, Tribuna Tevere Sud o Tribuna Monte Mario Sud.

Ogni operazione potrà comprendere fino a quattro acquisti. Nelle varie fasi è necessario inserire sul sito Vivaticket.com il numero di tessera e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: un nato il 21 settembre 1977 scriverà numero della tessera-21091977). Anche i tifosi dell’Inter potranno comprare il biglietto a partire dalle 14 di domani. Nel caso dei nerazzurri, la prela zione è stata data agli abbonati di questa stagione.