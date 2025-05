Fiorentina-Bologna, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 16 maggio 2025 – Domenica 18 maggio è in programma l'ultima partita del campionato di serie A al Franchi per la Fiorentina con il Bologna. L’incontro inizierà alle 20.45. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione.

In sostanza, i consueti divieti di transito e s osta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Nessun divieto di sosta è previsto in viale Fanti tra viale Malta e numero civico 203. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali su suolo pubblico presenti nell'area del settore ospiti dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata.

Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane. Il Bologna dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, fresco di vittoria in Coppa Italia (dopo la finale contro il Milan) si presenta al Franchi già sicuro della qualificazione in Europa League per il prossimo anno (proprio grazie alla vittoria in Coppa Italia) ma coltiva ancora speranze di arrivare al quarto posto, utile per la Champions League: i rossoblù sono a quota 62 in classifica e devono superare Roma (63), Lazio (64) e Juventus (64) per ottenere la qualificazione in Champions. Molto diversa la situazione della Fiorentina, che molto probabilmente il prossimo anno dovrà vedere l'Europa dalla tv: i viola si trovano a 59 punti in classifica, al nono posto.