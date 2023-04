"Finitela con i vostri allenamenti" Con la pistola minaccia due studenti Arma giocattolo, ma è denunciato

Il mattino ha l’oro in bocca. Anche per fare sport. Sempre che non dia noia a qualcuno. La Polizia ha denunciato un 27enne campano per aver tirato fuori pistola durante una discussione con due studenti nella residenza studentesca in piazza Dallapiccola. Poco prima delle 5, quando sono dovuti intervenire gli agenti. I due studenti avevano deciso di allenarsi a un orario antelucano. Non è dato sapere il tipo di allenamento. Ma evidentemente non soft. L’altro, il 27enne, non l’ha presa in modo...sportivo, tutt’altro. Si è arrabbiato di brutto. E ha estratto l’arma. I poliziotti sono andati nella sua camera e hanno trovato una scacciacani (mod. P4) con alcune cartucce a salve. Oltre al sequestro della pistola priva del ’tappino rosso’ che subito identifica un’arma giocattolo, e del munizionamento, per il 27enne è scattata una denuncia per il porto della stessa e per minacce aggravate.

g.sp.