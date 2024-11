Fine settimana nel segno di Machiavelli: itinerari tra natura e storia

È caratterizzata da passeggiate per respirare l’aria e i luoghi del Principe, Machiavellerie Off, iniziativa dedicata a Niccolò Machiavelli che a Sant’Andrea in Percussina aveva eletto il proprio esilio. Oggi, domani e il 17 novembre, giorno di chisura della manifestazione, sono in programma, partenza dalla casa Museo Machiavelli a Sant’Andrea in Percussina, itinerari che uniscono trekking, natura e storia. In programma anche "Voci dal Rinascimento" che consiste in una visita guidata al museo, accompagnata dalle letture di Francesco Vettori.

Domani, alle 17,30, in cartellone il Concerto da Camera dei Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale fiorentino al teatro Niccolini. Lunedì, invece, alle 17,30 in biblioteca comunale, presentazione del volume "La corona vuota" di Damiano De Chirico sul filo che lega Machiavelli ai drammi storici di Shakespeare. Martedì alle 18, sempre in biblioteca, presentazione del saggio inedito di Sabrina Merenda "Machiavelli e le missioni celebrate a tavola: il potere della diplomazia e dell’inganno". L’iniziativa sarà conclusa da una breve interpretazione della sceneggiatura scritta dall’autrice a cura dell’Associazione culturale Colmena. Il 14 novembre alle 17.30 la biblioteca ospiterà la conferenza di Federico Napoli "Machiavelli tra Leonardo e Raffaello" e il 15 sarà Lorenzo Hofstetter a presentare "Un giorno nell’Italia del XVI secolo". Matteo Vignati è il protagonista del monologo, in programma il 16 novembre alle 21 al teatro comunale Niccolini, "Ultimo. Ballata di uomini e bestie". Sempre il 16 novembre Machiavelli Off è anche Torino e a Termini Imerese dove rimarrà anche il 17 con lo spettacolo "Una notte oscura". Il programma della manifestazione è su www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/ e gli altri canali social.

Andrea Settefonti