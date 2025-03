Festa per la fine del Ramadan, in 10mila al parco delle Cascine: “Vogliamo la pace”

Firenze, 30 marzo 2025 – Una preghiera per diecimila fedeli musulmani. Tanti si sono radunati al parco delle Cascine per festeggiare la fine del Ramadan.

Questa mattina, 30 marzo, Izzedin Elzir imam di Firenze e presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha lanciato un messaggio di pace a tutta la comunità: “Oggi per i musulmani a Firenze, in Italia e in tutto il mondo è un giorno di grande festa. In migliaia celebriamo questo giorno, ma non dimentichiamo le ferite che abbiamo nel mondo in particolare sul territorio palestinese e a Gaza. Per questo preghiamo il Signore di darci la pace”.