Finale Conference League, chiesta l’apertura dello stadio Franchi di Firenze

Firenze, 22 maggio 2023 - Aprire lo stadio Artemio Franchi di Firenze in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, in programma a Praga il prossimo 7 giugno.

Questo l'obiettivo di una mozione proposta dal capogruppo Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, sottoscritta in consiglio comunale da tutti i gruppi politici e approvata all'unanimità. L'atto invita la giunta comunale ad "attivarsi presso la Fiorentina per l'apertura gratuita al pubblico dello stadio Franchi la sera del 7 giugno in occasione della finale di Conference League, garantendone la sicurezza al numero congruo dei partecipanti".

La necessità dell’apertura dell’impianto del Campo di Marte è dettata dal fatto che la Fiorentina giocherà la finale contro il West Ham in un impianto che dispone di 20.000 posti a sedere e che solo 5.000 posti saranno messi a disposizione dei tifosi viola.

Niccolò Gramigni