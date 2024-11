Film sull’ex Br Abatangelo al Festival dei Popoli, il regista: “E’ un’indagine storica”. Il centrodestra protesta

Firenze, 4 novembre 2024 – Suscita polemiche la proiezione al Festivval dei Popoli, in corso a Firenze del film “Pensando ad Anna”, film sulla storia dell'ex brigatista rosso Pasquale Abatangelo, presente nelle principali rivolte che hanno scosso negli anni 70 le carceri italiane.

La proiezione della pellicola, in prima mondiale, è nel programma odierno della terza giornata del Festival dei Popoli di Firenze: Abatangelo è, come previsto, presente in sala ma non parla.

«Oggi parlerò solo io, Pasquale Abatangelo parlerà da domani, dopo la proiezione del film, non appena gli animi si saranno calmati e si potrà ragionare nel merito del film in modo più compiuto. Il mio film è un'indagine storica ed etnografica sulle scelte di un uomo che è passato da essere un delinquente a essere un delinquente politicizzato». Così Tomaso Aramini, regista del film. A protestare, come detto, è il centrodestra:

Marco Stella, capogruppo in consiglio regionale ha annunciato un'interrogazione urgente e parla di presenza «gravissima e sconcertante», «resa ancora più grave dalla dimensione pubblica della rassegna cinematografica in questione; pertanto chiediamo che la Regione Toscana tolga patrocinio e finanziamenti». Stella chiede «chi, tra gli esponenti delle istituzioni pubbliche che finanziano questa rassegna cinematografica, abbia visionato il programma. Avrebbe potuto essere diverso se il personaggio in questione fosse stato un terrorista pentito, venuto a portare la sua testimonianza di condanna verso la lotta armata; ma qui si sta parlando di un uomo che non si è mai dissociato né pentito, che parla in una città che ha avuto un ex sindaco, Lando Conti, trucidato dalle Br». Sulla stessa linea Paolo Bambagioni della Lista Schmidt, che presenterà un'interrogazione a Palazzo Vecchio. «Incredibile ma vero: a Firenze, una città che come tante altre nel nostro Paese ha pagato un tributo per il terrorismo - di ogni colore politico - viene proiettato un film ispirato alla vita dell'ex br Pasquale Abatangelo. Mai pentitosi per il male che ha fatto ma fortunatamente punito dalla giustizia italiana. Giova ricordare che il Festival dei Popoli, come si vede dal manifesto dell'edizione, vede il coinvolgimento di Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Ministero della Cultura e non solo

Secondo il regista Aramini «il livello del dibattito culturale in Italia è purtroppo infimo e certe parti politiche vogliono strumentalizzare qualsiasi cosa. Credo che oggi debba parlare il film». «Pasquale - ha aggiunto - parlerà da domani perché è una scelta che abbiamo concordato. Se ne parlerà da domani fuori dallo stretto ambito tecnico della proiezione festivaliera. Il festival non c'entra niente, ha scelto il film evidentemente per i suoi meriti artistici». Il film intreccia interviste con Aramini e il giornalista Fulvio Bufi, ricostruzioni performative e materiale d'archivio, in un 'esperimento live’. Le scene vedono gli attori Luca Iervolino e Tiziana De Giacomo interpretare Abatangelo e la sua compagna Anna scomparsa nel 2018. «Per relazionarmi con lui ho pensato che questo fosse il modo più serio e trasparente per costruire un dialogo e una dialettica sulle sue scelte - ha concluso Aramini - portandolo a rivivere quelle determinate esperienze più significative della sua stessa vita in modo tale che la sua coscienza si auto posizionasse per diventare in qualche modo una coscienza riflessiva e aprirsi al dialogo, cosa che secondo me sarebbe stato più difficile in una mera intervista uno a uno».