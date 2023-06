Figline si risveglia nelle “Atmosfere medievali”

Figline Incisa (Firenze), 10 giugno 2023 - Dal suggestivo corteggio storico al Palio delle Frazioni, dal Gioco del Drago alle sfide tra arcieri. Figline e Incisa Valdarno è pronta a fare un salto di secoli indietro nel tempo per questi due giorni. Torna “Atmosfere medievali”, la manifestazione organizzata dalla Compagnia delle Contrade figlinesi con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Si parte oggi alle 16 con il ritrovo dei partecipanti presso i Giardini Morelli. Da lì alle 17 partirà il corteo storico, comprese le squadre delle Frazioni, che attraverserà le vie cittadine fino a piazza Marsilio Ficino, che sarà il cuore della manifestazione. Intanto in piazza verranno aperti anche gli stand delle Contrade, mentre l’Araldo leggerà l’editto di apertura della giornata. Alle 17.30 sarà il momento del Gioco del Drago, un gioco dell’oca vivente e prima prova del Palio dei ragazzi delle Frazioni. La seconda prova rivolta sempre ai più giovani sarà invece quella delle 19, col Vecchio gioco dei fucili: questi due giochi daranno punteggio valido per l’assegnazione del Palio delle Frazioni. E alle 21 ecco che si svolgerà proprio il Palio delle Frazioni del Comune Unico. Domani alle 9 in piazza Marsilio Ficino si raduneranno i partecipanti alla gara di tiro con l’arco che comincerà alle 10 e terminerà intorno alle 13 con la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 15.30 ritrovo dei partecipanti presso i Giardini Morelli. Alle 17 partirà il corteo storico degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza Ficino. Intorno a quell’ora apriranno anche gli stand delle Contrade, mentre l’Araldo leggerà l’Editto e si svolgerà la cerimonia di consegna della pergamena di proprietà della Campana da parte del Podestà di Firenze ai Conti Serristori dell’anno 1387. Dalle 17.30 piazza Marsilio Ficino ospiterà lo spettacolo degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. Alle 18.30 sarà il momento dei giochi tra capitani delle Contrade. Dalle 21 via ai balli medievali a cura del Gruppo di Ballo della Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli. Seguirà, dalle 21.30, lo spettacolo di magia del clown Giulivo del “Giulivo Balloon Show” e alle 21.45 ci sarà una dimostrazione di scherma medievale da parte degli Armati della Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli. Alle 22.15 balletti medievali popolari sempre a cura del Gruppo di Ballo della Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli, fino alle 23 quando si svolgerà lo spettacolo di chiusura a cura di Laura Magic Farmer. Ci sarà anche una riflessione al femminile, tra il passato e il presente. Nei due giorni dell’evento, infatti, saranno presenti le associazioni Circuito Corto e Las Medusas per offrire momenti di approfondimento nei quali alcune “streghe” si renderanno visibili e porteranno le loro parole di ricordo e testimonianza nella tenda a loro dedicata. Le Associazioni organizzeranno sabato alle 18.30 un incontro dal titolo “Streghe ieri, oggi e domani: il senso storico, politico e sociale di una parola scomoda” a cura di Annalisa De Luca-strega. Domenica alle 9 invece si svolgerà una passeggiata “tra donne” da Pian dell’Albero a Figline a cura di Lanatura delle Donne di Lucia Casanova con la collaborazione dell’Associazione Circuito Corto. Infine, sempre domenica, alle 18 ci sarà una dimostrazione di filatura a mano della lana con fuso e ruota. Alle Osterie delle Contrade, saranno presenti delle piccole cassette per raccogliere offerte a favore degli alluvionati dell’Emilia-Romagna, nel contesto di quella raccolta fondi lanciata proprio la settimana scorsa dall’Amministrazione Comunale insieme alle Associazioni del territorio.