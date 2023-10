Figline Incisa, Scuola di Minimoto Gratuita in Piazza

Per chi ha la passione dei motori, appuntamento domani e domenica con la scuola di minimoto gratuita in piazza: l’associazione Time to Race Asd invita bambini, ragazzi e adulti a un approccio iniziale o prove per migliorarsi nella guida delle minimoto. Appuntamento dalle 9 alle 18 nel piazzale in via Kennedy a Figline presentandosi con pantaloni lunghi e scarpe chiuse. L’iniziativa è gratuita. Info: WhatsApp tel. 380.182150.