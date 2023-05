Da giugno partiranno i lavori ai Giardini Del Puglia: prevedono il recupero dell’area verde, una nuova pavimentazione, nuove piante e arredi, il completo abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. L’intervento, spiega il sindaco Giulia Mugnai, punta a valorizzare le caratteristiche storiche e architettoniche di tutta l’area, in modo da renderla più accogliente, sicura e facilmente utilizzabile dai cittadini. Sarà realizzato, infatti, un nuovo sistema pedonale con tracciati pavimentati e altri in terra battuta, che concorreranno a disegnare un percorso di biodiversità attraverso il giardino, con specie tipiche e richiami all’ambiente agricolo del territorio. L’intervento sarà presentato ai cittadini lunedì 29 alle 18,30 in un’assemblea pubblica nel palazzo comunale.