Fiesole trionfa ai rigori contro Atletico Maremma nella finale play off di Promozione

FIESOLE

7

ATLETICO MAREMMA

6

dopo calci di rigore

FIESOLE: Mariotti, Barzini, Marchi, Picchi, Meini (100’, Labardi, Alfani, Olivieri (114’Russo), De Simone (77’Failli), Gigli, Rachidi (60’Liberati). All.: Selvaggio.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Majuri, Sabatini (88’ Rosi), Ciolli, Ferraro, Gentili, Amorfini, Rigutini (90’ Scozzafava), Coli, Rodriguez, Vettori. All.: Lorenzini.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

Note. Espulsi: all’80 Gentili per doppio giallo, al 105’ Majuri diretto. Sequenza rigori: Russo (Fiesole parato), Amorfini (Atl.Maremma) gol, Failli (F) gol, Vettori (AM) gol, Forconi (F) gol, Rodriguez (AM) gol, Liberati (F) gol, Rosi (AM) sbagliato, Gigli (F) gol, Coli (AM) gol, Meini (F) gol, Ferraro (AM) gol, Picchi (F) gol, Ciolli (AM) gol, Alfani (F) gol, Scozzafava (AM) sbagliato.

BUONCONVENTO – Un pubblico appassionato ha fatto da cornice a una finale play off fra le seconde squadre di Promozione per il 3° posto di una graduatoria definitiva per eventuali ripescaggi. I rigori hanno proclamato vincitore il Fiesole sull’Atletico Maremma. Al pronti e via, le due squadre non hanno lesinato energie dando vita a un duello tattico serrato. Il Fiesole ha mostrato un piglio più audace in due distinte occasioni: Gigli (al 7’) e Rachidi (12’), ma un attento Iacoboaea ha sempre risposto presente. Gli ospiti verso il 29’ con Coli ci hanno provato, Mariotti non ha corso rischi. Nella ripresa, solito copione con poche azioni da sottolineare con la gara che si incanalava sempre più verso i tempi supplementari. Nella prima frazione, l’Atletico Maremma ha pressato senza creare pericoli: la squadra di Selvaggio pericolosa col solito Gigli, Iacoboaea dice no. Poi, la stanchezza sopraggiunta non consentiva alle due squadre di imbastire altre azioni significative. Alla fine la vittoria si è giocata ai rigori. Nell’altra finale per il primo posto il San Giuliano ha vinto 1-0 sulla Larcianese con il gol di Doveri al 17’, un successo che gli consente di salire in Eccellenza.

Giovanni Puleri