Fiesole Calcio trionfa nel girone B e vola ai Regionali Juniores

Fiesole strepitoso, vince da dominatore il girone B del campionato Juniores Provinciali e vola nei Regionali. Una stagione da incorniciare per merito di un gruppo di giocatori e tecnici di valore uniti da amicizia, sotto la regia della nuova dirigenza del Fiesole calcio che sta rilanciando in grande stile il club bianco verde. Nell’ultimo turno di campionato il Fiesole ha prevalso sul Firenzuola ottenendo la matematica certezza del primo posto e festeggiando questo traguardo prestigioso. La squadra ha il miglior attacco con 130 gol fatti e il centravanti Fabio Graziani ha raggiunto 100 gol fatti nei vari anni di Juniores.

"Stiamo costruendo valide basi - affermano il presidente Vito Frijia e il vice Gianluca Calderini - per un Fiesole che vuol essere protagonista nel calcio dilettanti e giovanile della Toscana. Siamo orgogliosi di questi ragazzi, con l’obiettivo che diversi di loro possano essere in futuro presenti nella nostra prima squadra, attesa dai play off di Promozione". Parole di elogio anche dal direttore generale Stefano Rossi: "Campioni, la scritta sulle maglie celebrative mette in risalto l’impresa centrata. Siamo felici di aver sposato questo progetto ottenendo subito eccellenti risultati. Ringrazio la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori per l’impegno, la passione e la professionalità".

Questa la rosa dei giocatori. Portieri: Lorenzo Baione, Emiliano Croce, Piermichele Scaperrotta. Difensori: Mattia Cabras, Lapo Fiumi, Cosimo Meini, Lorenzo Vasta, Gabriele Villagatti, Niccoló Terzani. Centrocampisti: Neri Brunelli, Vittorio Consumi, Alessio Sicilia, Alessandro Russo, Jacopo Balloni, Matteo Ignesti, Cosimo Righi, Mattias Frani, Matteo Leoni. Attaccanti: Niccoló D’Aloia, Diego Cianti, Fabio Graziani, Lorenzo Lombardi, Alessandro Casoni. Allenatore Alessio Barchielli, vice allenatore e responsabile Juniores Samuele Rossi. Dirigenti: Antonio Medda, Francesco Vasta. Direttore sportivo Gianmarco Triarico. Presidente Vito Frijia, vice presidente Gianluca Calderini, direttore generale Stefano Rossi, dirigente storico Giorgio Dini.

Francesco Querusti