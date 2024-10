Fierone, il momento più atteso . Duecento banchi e rischio pioggia. L’appello: "Non venite in auto"

A Scandicci è tempo di Fierone. Oggi dalle 8 a mezzanotte, sarà la giornata più importante di questa fiera, che ha avuto già un picco di visitatori nel primo fine settimana. Il pezzo forte sarà il mercato degli ambulanti che si estenderà da piazza Matteotti fino a via Allende. Prevista la presenza di quasi 200 banchi, tra alimentari e non. La strada sarà chiusa al traffico, ed è prevista pioggia. Per questo l’amministrazione lancia un appello ai visitatori: lasciate l’auto a casa, al massimo per chi viene da Firenze al parcheggio del Ponte a Greve, e prendete il mezzo pubblico. La tramvia permette di arrivare al mercato all’aperto scendendo alla fermata Aldo Moro, e di entrare nel pieno dei padiglioni espositivi per chi invece sceglierà di scendere a Resistenza o De André. Un’offerta che si aggiunge a quella già presente per i nove giorni di Fiera, organizzata su un’area che si estende per 20.000 metri quadrati con 300 aziende impegnate e i tanti padiglioni lungo il perimetro. Oltre ai tradizionali padiglioni, tra cui "Abitare la casa" per arredo e mobili da circa 5.000 metri quadrati, anche due nuove aree: "Gola Gioconda", che prende il nome dalla rivista online che la Fiera cura da qualche anno e che si occupa di enogastronomia, con attività, incontri ed eventi per discutere di questo importante settore. E poi "Green Area", stand curato dall’Amministrazione comunale di Scandicci e incentrato sul tema della sostenibilità che è ambientale, sociale ed economica. Tema portante di questa nuova edizione.

Il giorno del Fierone è anche il momento per gli eventi organizzati dalle associazioni in collaborazione con l’amministrazione: i dialoghi sulla scienza a cura del Lions Club: "Dalla paleontologia dall’intelligenza artificiale", ore 10 stand delle Associazioni di via Pascoli; alle ore 18, nella Piazza dello Sport, premiazione delle campionesse olimpiche della Savino Del Bene Volley, presente la sindaca Claudia Sereni.

Ma oggi sarà anche il giorno dell’assalto dei visitatori a un evento che ogni anno porta in città 400mila persone e che ha un giro d’affari che supera il milione di euro. Per questo la cabina di regia della sicurezza, guidata dal comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi ha posto al primo punto dell’agenda l’attenzione a pubblico e lavoratori. Agli incroci col tram oltre agli ormai innovativi passaggi a livello, sono stati sistemati degli steward, grazie al fondamentale raccordo tra le Forze dell’Ordine, la fiera sarà presidiata per tutta la giornata, così come le Associazioni di Protezione civile e Primo intervento sanitario, garantiranno il soccorso e la gestione dei flussi in caso di necessità. Per garantire a tutti altissimi livelli di sicurezza saranno anche impiegate tecnologie innovative per valutare i rischi e prevedere di conseguenza le misure necessarie per gestirli. Tutta l’area della fiera è dotata di passaggi contapersone e transenne antisfondamento. La fiera è ovviamente anche completamente accessibile. L’obiettivo è quello di consentire a chiunque, indipendentemente dalle sue abilità ed esigenze specifiche, di accedere e interagire.

Fabrizio Morviducci