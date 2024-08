Fiera nel segno della solidarietà. Fratres, serate per i donatori

Prossimo appuntamento sabato 31 agosto, in occasione della fiera di Lastra a Signa, con la donazione di sangue a cura del gruppo Fratres Giuseppe Nesi. Non si ferma la corsa alla solidarietà dei volontari dell’associazione, che sono ancora impegnati a dare risposte alle richieste che arrivano anche (e soprattutto) in estate, dai vari ospedali. In particolare sono due gli appuntamenti in arrivo, ai quali è possibile partecipare: il 31 agosto, appunto, e poi ancora l’8 settembre.

Fra l’altro donare sangue è estremamente comodo, visto che è possibile prenotare l’orario del proprio appuntamento al numero 339.7652996. In parallelo, in queste settimane estive, è in corso anche un’attività di sensibilizzazione alla piscina Solarium di Lastra a Signa, con la distribuzione di gadget e materiale informativo.

"È importante donare sangue durante l’estate per le necessità che ci sono – spiegano dall’associazione – . Ce lo chiedono le persone malate, ma anche gli amministratori del sistema sanitario toscano".

Per informazioni e prenotazioni sulle iniziative, in particolare, si può consultare il sito internet dell’associazione all’indirizzo: www.fratreslastra.org.