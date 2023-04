Fiera di San Luca, Tucci presidente

L’associazione Fiera di San Luca ha un nuovo direttivo e nuovo presidente: è Andrea Tucci, da sempre socio e volontario del gruppo che organizza la millenaria manifestazione. Avrà il compito di consolidare una tradizione tutta imprunetina che getta le proprie radici nella storia del paese e ravvivare l’amore della città per la sua Fiera. Insieme alla sua figura sono state rinnovate anche le altre cariche: Luciano Frescanti è stato nominato vicepresidente, Carlo Mattioli tesoriere e Claudia Berti segretaria. Il presidente uscente Joele Risaliti ha accettato di restare all’interno dell’associazione per "supportare il lavoro futuro e mettere a disposizione di noi tutti la loro impagabile esperienza in qualità di revisore dei conti" dice lo stesso Tucci che ringrazia il consiglio uscente per il lavoro svolto finora. La Fiera del 2023 si terrà dal 15 al 22 ottobre.

Ma.Pl.