Fiamme nell’attico, una delle famiglie evacuate ospitata dal Comune

Delle famiglie evacuate dal condominio di lungarno Cristoforo Colombo – il cui attico sabato è andato a fuoco – solo un nucleo, formato da cinque persone, ha accettato l’ospitalità del Comune. Si tratta di un babbo, una mamma e tre figli che, fino a oggi, potranno rimanere in una delle strutture messe a loro disposizione dall’assessorato alla Protezione Civile. "L’abitazione della famiglia al momento è inagibile – spiega l’assessora Laura Sparavigna che, ieri l’altro, era sul posto insieme al collega di giunta Nicola Paulesu – Abbiamo offerto loro vitto e alloggio", poi toccherà ai servizi sociali di Palazzo Vecchio occuparsi della situazione. L’abitazione della famiglia in questione si trova al quarto piano del palazzo del lungarno andato in fiamme, e prima di poterci rientrare i vigili del fuoco dovranno fare tutte le verifiche necessarie e stabilire se l’acqua utilizzata per spegnere l’incendio divampato sull’attico possa aver creato problemi strutturali.